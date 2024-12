IL PUNTO, questa sera nuova puntata. Ospiti Maurizio Fiorentini e Roberto Valtolina

Nuova puntata del PUNTO questa sera su TeleAmbiente alle 22.30, canale 18 del DTT Lazio e Umbria e 221 nazionale. Ospiti di questa sera Maurizio Fiorentini e Roberto Valtolina che presentano “The Masquerade Reloaded”

Nuovo appuntamento con IL PUNTO, condotto come sempre da Giuseppe Vecchio.

Ospiti di questa settimana Maurizio Fiorentini e Roberto Valtolina, che presentano “The Masquerade Reloaded”, Frascati & Serradifalco Editori, nuova edizione ampliata ed aggiornata del precedente The Masquerade.

Questa la sinossi del libro:

Con la Guerra fredda USA e URSS realizzarono un equilibrio geopolitico che oggi continua a presentare al Paese un conto salatissimo. E intorno al delitto Moro e a quegli anni di piombo che insanguinarono l’Italia si sono annodati segreti indicibili e verità occultate: questo libro le rivela. Gli ispiratori del terrorismo. Coperture, fiancheggiatori, risvolti esteri. I killer di via Fani. Le menti del sequestro. I percorsi del Memoriale Moro. Il senso della “linea della fermezza”. Le sentinelle di Yalta. Leggende metropolitane, smemoratezze, depistaggi. Molte sorprese italiane e internazionali si avvicendano in quest’opera di controinformazione, calate in un impianto narrativo scorrevole e polimorfo, dove si alternano diversi tipi di scrittura: accademica, giornalistica e d’intelligence.

Maurizio Fiorentini cresce a Roma, da una famiglia dedita al cinema, anche a livello internazionale. Inizialmente considerato dai vertici romani del Pci come una sua promessa, Fiorentini spariglia le carte e diviene uno degli elementi di spicco di Autonomia Operaia. Vive intensamente e pericolosamente gli anni di piombo, a tu per tu con i protagonisti di spicco, sia rossi che neri.

Roberto Valtolina è uno scrittore d’inchiesta e ricercatore. Ha collaborato con Ferruccio Pinotti alla stesura de Untold. La vera storia di Giangiacomo Feltrinelli – edito da Round Robin editrice. Per Solferino ha lavorato ad Attacco allo Stato e La ragazza che sapeva troppo, rispettivamente sui torbidi fatti del 1993 e sul caso Orlandi.

