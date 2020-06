Il Romanzo di un amore, trama del film che va in onda al posto di Uomini e Donne

Oggi lunedì 1 giugno e domani martedì 2 giugno Uomini e Donne non andrà in onda. La trasmissione di Maria De Filippi farà ‘ponte’, e tornerà su canale 5 a partire da mercoledì 3 giugno. Motivo per cui la rete Mediaste l’ha rimpiazzata in questi due giorni d’assenza con altri programmi, nella fattispecie film.

Oggi, infatti, andrà in onda Romanzo di un amore, film del 2015 di genere commedia rosa. Un film a tratti intenso raccontato però tatto e leggerezza. Nel cast del film: Amy Acker, Dylan Bruce, Emily Tennant, Tammy Gillis, Charles S. Dutton e Camille Mitchell. Di seguito la trama del film in onda oggi.

Romanzo di un amore, di cosa parla

La storia di Romanzo di un amore ruota attorno alla figura di Liam Bradley, uno scrittore di romanzi rosa che firma i suoi scritti con lo pseudonimo Gabriel August. La sua vita prende una rotta inaspettata quando rompe con la sua ragazza.

Il destino gli riserva però un’altra sorpresa. Casualmente conosce Sophie, una critica letteraria a cui non sta particolarmente simpatico lo scrittore Gabriel August, anzi. Per questo Liam nasconderà la sua identità. Le cose si complicheranno quando tra i due arriva l’amore, Cosa accadrà a quel punto? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 oggi alle 14 e 40 circa.