Il salone delle meraviglie, puntata 12 Luglio 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il famoso programma in onda su Real Time sulle acconciature e sui capelli, anche quest’oggi 12 Luglio 2020 torna con delle ricchissime puntate. Cosa succede oggi? A Il Salone delle meraviglie ancora una volta il noto Federico Fashion Style dovrà spaziare tra le sue meravigliose acconciature e una popolarità sempre più ampia.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 12 Luglio 2020 Il Salone delle meraviglie? E su cosa verteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time, canale tematico del gruppo Discovery.

Il salone delle meraviglie, puntate 12 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate a partire dalle 15,35: Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

15:35 Il salone delle meraviglie – Schiave della bellezza

Inizia una nuova giornata al salone di Federico. Roberta, cliente fissa e cara amica di Federico, lo sta aspettando. Ha i capelli corti, per il momento, ma come vuole uscire dal salone?

16:05 Il salone delle meraviglie – Cercasi assistente

La giornata comincia in questo caso non benissimo per Federico che è svegliato da una telefonata dal salone. Si mette in scena una giornata ricca di impegni: ci sono i colloqui per trovare il nuovo assistente.

16:35 Il salone delle meraviglie – Oggi sposi

Ecco invece una puntata di vero pathos e emozioni, perchè arriva il grande giorno: Daniele, il miglior amico di Federico e Deborah si sposano. In salone c’è pathos: molte clienti andranno al matrimonio e vorrebbero essere acconciate da Federico.

17:05 Il salone delle meraviglie Ep.29

E’ la puntata del flash mob, e nel mentre di un grande impegno Federico, con le clienti lo aspettano: Tonina vuole cambiare look dal grigio, e Veronica si vuol fare bionda.

17:35 Il salone delle meraviglie – Ep.30

Una puntata ricca di impegno per Federico perchè il Salone rischia di essere pienissimo: tutte le clienti vogliono entrare, per farsi curare da lui e per avere un suo autografo. E poi, occhio all’impegno per il look ai capelli di Dora.

Quando va in onda Il salone delle meraviglie nel 2020 su Real Time?

Il salone delle meraviglie 2020 di Federico Fashion Style è tornato su Real Time il 9 giugno. La stagione 3 è andata in onda a partire dalle ore 22.20 con lo “Speciale riapertura” dopo l’emergenza Coronavirus, e poi ancora a ruota dal 16 giugno. Dunque la trasmissione dovrebbe continuare la programmazione di martedì.

Il salone delle meraviglie 2020 può essere seguito anche in replica e in streaming su Dplay. Qui si possono consultare tutte le puntate, tra cui anche quelle della 3 stagione, ma in alcuni casi può essere necessario sottoscrivere un abbonamento.

