Il salone delle meraviglie, puntate 1 settembre 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il noto programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 1 settembre 2020 fa il suo ritorno in tv con delle incredibili scelte di look e ricche puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie, focalizzato sul noto Federico Fashion Style che si cimenta con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, si assisterà davvero a un bel pò di acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 1 settembre 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 1 settembre 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

22:40 Il salone delle meraviglie – Ep.1

Federico rinnova il Salone di Anzio: nuovi arredi, nuovi strumenti, nuovi personaggi. Ma le novità non sono tutte piacevoli: Azzurra chiede di trasformarla nella Venere di Botticelli.

23:10 Il salone delle meraviglie – Ep.2

Nel secondo appuntamento odierno, Federico e Letizia accompagnano la figlia per il primo giorno di scuola. Al salone arrivano Simona, appassionata di zumba, e le Calippe, due giovani diventate famose per un’intervista.