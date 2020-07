Il salone delle meraviglie, puntate 18 Luglio 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

Ci risiamo: “Il Salone delle meraviglie”, il famoso programma in onda su Real Time sulle acconciature e sui capelli, anche oggi 18 Luglio 2020 fa capolinea in tv con delle ricchissime puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie ancora una volta il noto Federico Fashion Style dovrà darsi da fare tra le sue fantastiche acconciature e una popolarità sempre più evidente.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 18 Luglio 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 18 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate a partire dalle 15,35: Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

16:50 Il salone delle meraviglie – Ep.13

Federico in questa puntata deve sperimentare delle tecniche golose su Manuela e Sabrina, in arte Palla e Chiatta, due astri nascenti del web. Anche Francesco, vocalist di successo, si affida a Federico.

17:20 Il salone delle meraviglie – Ep.18

Nel Salone in questa puntata appare Cinzia, neo–mamma con una chioma molto poco curata: per lei Federico ha in mente un trattamento speciale. Poi arriva Letizia, che vuole diventare una ‘bambolona‘.

17:50 Il salone delle meraviglie – Ep.19

Nell’episodio numero diciannove, invece in Salone tornano le Sisters e le sorelle Malizia si sentono poco curate. Senza preavviso arriva anche Simona, la barista di fiducia di Federico. Riuscirà l’hairstylist ad accontentarle tutte?

18:20 Il salone delle meraviglie – Ep.20

Al Salone di Roma arrivano Nina, imprenditrice, e Maria, cantante neomelodica che regala una performance dal vivo. E non è finita qui. Nell’attesa che lo shatush si completi, Federico porta Nina a fare shopping.