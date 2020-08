Il salone delle meraviglie, puntate 22 Agosto 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il noto programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 22 agosto 2020 fa il suo ritorno in tv con delle incredibili scelte di look e ricche puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie, focalizzato sul noto Federico Fashion Style che si cimenta con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, si assisterà davvero a un bel pò di acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 22 agosto 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 22 Agosto 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

14:30 Il salone delle meraviglie Ep.15

15:05 Il salone delle meraviglie Ep.16

15:35 Il salone delle meraviglie Ep.17

16:00 Il salone delle meraviglie Ep.18

16:40 Il salone delle meraviglie – Le meraviglie del salone

Stando alle anticipazioni, in questa puntata de il salone delle meraviglie c’è agitazione. Federico si divide tra le mille richieste delle sue clienti, tra cui Susy, che vuole assomigliare alla web star Giulia De Lellis.

17:10 Il salone delle meraviglie – Aspettando Federico

Nel salone delle meraviglie c’è un po’ di ansia: Giulia Latini, ex–tronista di “Uomini e Donne” e cliente abituale, deve partire per Milano, ma Federico è in ritardo.

17:40 Il salone delle meraviglie – Le regole del salone

Altro episodio. Federico vuole che le sue norme di pulizia e disciplina vengano seguite alla lettera dai suoi collaboratori. Ha installato delle telecamere proprio per sorvegliarli.

18:15 Il salone delle meraviglie – Schiave della bellezza

Al salone, Roberta, cliente abituale e cara amica di Federico, lo sta già aspettando. Ha i capelli corti, per il momento, ma come uscirà dal salone?

18:50 Il salone delle meraviglie – Cercasi assistente

La giornata comincia male: Federico viene svegliato da una telefonata dal salone. Si prospetta una giornata impegnativa: ci sono i colloqui per trovare il nuovo assistente.

