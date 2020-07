Il salone delle meraviglie, puntate 25 Luglio 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il tanto apprezzato programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 25 Luglio 2020 fa il suo ritorno in tv con delle intriganti e imperdibili puntate. Cosa vedremo oggi? Oggi a Il Salone delle meraviglie di nuovo incentrato sul noto Federico Fashion Style che dovrà cimentarsi con delle e acconciature e una richiesta sempre maggiore.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 25 Luglio 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 25 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

17:15 Il salone delle meraviglie – Ep.23

Al Salone in questo episodio si presenta Giulia, dalla provincia di Venezia, con la sua cagnolina Chanel: ad entrambe è necessario a quanto pare un nuovo look. Federico in seguito poi testa una nuova tecnica su Maria Elena.

17:45 Il salone delle meraviglie – Ep.24

Nell’episodio successivo, altre emozioni per Federico e i suoi fan. Incitata dai suoi alunni, Fabiola, professoressa di Macerata, arriva al Salone di Anzio per rifarsi il look. Federico poi si occupa di Sonia, nail artist napoletana con unghie incredibili.

18:15 Il salone delle meraviglie – Ep.25

L’episodio venticinque, che chiude gli appuntamenti odierni, vede, per il suo anniversario di matrimonio, Weyda sognare di re-indossare l’abito bianco con il miglioramento del tocco di Federico. Ma anche Marisabel, dalla Puglia, ha urgenza di lui per cambiare look.