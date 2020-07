Il salone delle meraviglie, puntate 26 Luglio 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il famosissimo programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 26 Luglio 2020 fa il suo ritorno in tv con delle stupefacenti scelte di look e imperdibili puntate. Cosa vedremo oggi? Oggi a Il Salone delle meraviglie di nuovo incentrato sul noto Federico Fashion Style che dovrà cimentarsi con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, ne vedremo delle belle.

Il salone delle meraviglie, puntate 26 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

15:35 Il salone delle meraviglie – Ci siamo quasi

Oggi Federico, in questa puntata, è teso: l’apertura del Salone di Milano è imminente e lui non sa minimamente cosa indossare. Carmen Russo ha deciso di provare il “tocco” di Federico.

16:05 Il salone delle meraviglie – Ep.20

Ci siamo: l’inaugurazione del Salone di Milano è arrivata. Ma una chiamata improvvisa obbliga Federico ad anticipare la partenza. Quello che trova lo manda su tutte le furie.

16:35 Il salone delle meraviglie – Cercando uno stile

Federico in questa puntata è alla ricerca di uno stile per il suo salone di Milano. Intanto, ecco una sorpresa, direttamente dal Castello delle Cerimonie, donna Imma e suo figlio Antonio.

17:05 Il salone delle meraviglie – Apprendisti per Milano

Ci siamo. Al Salone di Anzio si raccolgono i curriculum per cercare nuovi apprendisti per il salone di Milano. Intanto Carmen Di Pietro è pronta a rinfoltire le sue extension.

17:35 Il salone delle meraviglie- Capelli fai da te

Al salone le clienti tutti vogliono acquistare il ferro “magico” di Federico e sono già in fila. Acconciarsi i capelli da sole non è sempre facile e Federico spiega i segreti.