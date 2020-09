Il salone delle meraviglie, puntate 5 settembre 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il noto programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 5 settembre 2020 fa il suo ritorno in tv con delle incredibili scelte di look e ricche puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie, focalizzato sul noto Federico Fashion Style che si cimenta con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, si assisterà davvero a un bel pò di acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 5 settembre 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 5 settembre 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

07:50 Il salone delle meraviglie – Ep.10

Nel Salone di Anzio arriva Valentina, cliente che sa leggere i fondi di caffè: la curiosità delle altre clienti impazza. Federico dovrà salvare i capelli danneggiati di Federica.

08:15 Il salone delle meraviglie – Ep.11

Le Real Housewives napoletane arrivano al Salone di Anzio: hanno accolto l’invito di Federico, che adesso, tra uno shampoo ed uno champagne, dovrà rivoluzionare le loro teste.

08:45 Il salone delle meraviglie – Ep.12

Federico sta scrivendo un libro che racconta la sua vita e i suoi successi. Ma cosa leggono le clienti? Alle sapienti mani di Federico si affidano Marilena e Flavia, donne all’opposto.

09:15 Il salone delle meraviglie – Ep.13

Federico sperimenta delle tecniche golose su Manuela e Sabrina, in arte Palla e Chiatta, due astri nascenti del web. Anche Francesco, vocalist di successo, si affida a Federico.

09:45 Il salone delle meraviglie – Ep.14

Federico, oltre che un artista dei capelli, è un imprenditore di successo. Ma cosa c’è dietro questo sogno? Nel frattempo, due clienti si faranno rinnovare il look come soltanto lui sa fare.

10:15 Il salone delle meraviglie – Ep.15

Federico va a Brescia per scoprire i nuovi ferri da lui ideati. Nel Salone arriva Cristina, accompagnata da un gorilla dorato. Ad aiutare Federico arrivano Cinzia e Ivana, 2 parrucchiere buffe.

10:45 Il salone delle meraviglie – Ep.16

In Salone è il caos: tutte le clienti vogliono testare il nuovo ferro ideato da Federico. A risolvere l’impasse ci pensa Marco, che le porta nella sua palestra per una lezione di zumba.

11:15 Il salone delle meraviglie – Ep.17

Al Salone il software delle prenotazioni va in tilt: è il panico. Per fortuna tra le clienti c’è Ilaria, che si occupa di terapia della risata. Per Antonella e Lourdes, Federico dovrà ingegnarsi.