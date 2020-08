Il salone delle meraviglie, puntate 8 Agosto 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il noto programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 8 agosto 2020 fa il suo ritorno in tv con delle incredibili scelte di look e ricche puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie, focalizzato sul noto Federico Fashion Style che si cimenta con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, si assisterà davvero a un bel pò di acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 8 agosto 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 8 Agosto 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

14:50 Il salone delle meraviglie – Buon compleanno principessa

Nella prima puntata odierna si assiste a un giorno speciale per Federico: è il compleanno della sua Sophie-Maelle e lui come al solito si inventerà qualcosa di speciale per la sua principessa.

15:20 Il salone delle meraviglie – Du Iu Spic Inglisc

Federico ha deciso di diventare poliglotta e prendere lezioni di inglese da Patty, per lei in regalo una nuova tecnica di hairstyling mai vista, neppure in America.

15:55 Il salone delle meraviglie – Bambole

Terza puntata odierna: Federico è a Milano, pronto ad accontentare le sue clienti meneghine non meno esigenti di quelle di Anzio. Accoglie l’SOS dalla sua amica e web influencer Giulia Nati.

16:20 Il salone delle meraviglie – Anzio-Milano: l’asse della gelosia

Federico è a Milano super occupato con i suoi amici vip, Dalla vincitrice di “Bake Off – Italia” Madalina Pometescu, a Raffaello Tonon e Guendalina Canessa.

16:55 Il salone delle meraviglie – Anzio vs. Fregene

Altro giro altra puntata: Roberta, presa da un momento di gelosia, raggiunge Federico a Roma per controllarlo e riportarlo ad Anzio. Qui scatta la competizione tra litorale nord e sud di Roma.

17:20 Il salone delle meraviglie – Ep.27

È il giorno dell’uscita del libro di Federico, che decide di organizzare un flash mob per il firmacopie con i suoi fan. Intanto nel salone arrivano Malek e Maria Paola.

17:55 Il salone delle meraviglie – Ep.28

Ancora una puntata nel tour de force Federico sta scegliendo l’abito da indossare per il firmacopie, mentre le clienti storiche preparano una coreografia. Alice, giovane neomamma, ha bisogno di un cambio radicale del look.

18:20 Il salone delle meraviglie – Ep.29

Mancano poche ore al flash mob di Federico, mentre le clienti lo aspettano: c’è Tonina che vuole eliminare il grigio dai suoi capelli e Veronica, che vuole diventare una bionda.

19:00 Il salone delle meraviglie –Ep.30

Nella puntata conclusiva della maratona odierna, fuori dal Salone la fila è immensa: tutte le clienti vogliono l’autografo di Federico. Le ragazze lo portano in sala prove per la canzone misteriosa. Ma prima, c’è da rifare il look a Dora.