Il segreto anticipazioni puntata di lunedì 15 luglio 2019: ecco cosa succede in TV su canale 5 alle 15,30

Dopo una settimana davvero ricca di pathos e emozioni, pianti e sorrisi, ritorna Il Segreto una delle più seguite soap di Canale 5 che anche per queste settimana prevede scintille.

Che cosa accadrà in questi giorni e, soprattutto, cosa succede oggi nella puntata odierna lunedì 15 luglio 2019? Dopo le formidabili emozioni di venerdì, cosa c’è da aspettarsi? Ecco cosa accade.

Anticipazioni puntata Il segreto di lunedì 15 luglio 2019: ecco tutto quello che succede

Sarà, questa, nelle premesse, una settimana molto ma davvero molto intrigante per Il Segreto. La vita della maggior parte dei protagonisti prenderà una piega molto intensa, intersecandosi a quella degli altri. Ma nella fattispecie, tutto germoglia già a partire dalla puntata odierna.

Nell’appuntamento di oggi su canale 5 alle 15,30 de Il Segreto per questo lunedì 15 luglio 2019 si assisterà al momento clou in cui Elsa finirà nel panico non riuscendo a trovare Alvaro nella Locanda.

La situazione le sfugge di mano e, così, Elsa decide di andare a cercarlo all’ospedale, ed in effetti è lì che lo trova.

Alvaro è messo davvero male a causa dell’aggressione della sera prima. Alvaro la supplica di non dire niente a nessuno e di aiutarlo medicandolo e dandogli dei medicinali.

Frattanto, Donna Francisca persiste nei suoi controversi sospetti in relazione Fernando e, per quanto Raimundo non sia concorde, decide di avvisare al riguardo Maria.

Intanto, Eustaquio Molero minaccia in modo più o meno velato Saul e Julieta nel corso di un incontro nella bottega di Fe. Un messaggio ai naviganti che sembra molto concreto ed è di fatto anche la miccia che fa accelerare le cose.

E’ infatti a questo punto che i due ragazzi accettano di anticipare la data del matrimonio. Come andrà a finire questa puntata? E a cosa porterà questa decisione?

Occorre seguire l’appuntamento in tv oggi su canale 5 alle 15,30 de Il Segreto per scoprirlo.