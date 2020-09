“Il ‘sì’ del referendum non risolve i problemi di governance che abbiamo”, denuncia la Bellanova

Mentre, come è giusto che sia, all’interno della maggioranza c’è chi brinda sia per il ‘pericolo scampato’ in Toscana che per l’affermazione d altri candidati, come De Luca, da Bruxelles la ministra Bellanova – fra l’altro accesa fautrice del ‘No’ – ha rilasciato in merito all’esito degli scrutini sul referendum, alcuni affermazioni interessanti: “Le scelte degli elettori vanno sempre rispettate ma io credo che il risultato del referendum con la vittoria del ‘Sì’ non risolva nessuno dei problemi di governance che ha questo Paese“.

Bellanova: “Ci sono ancora tanti temi fermi da affrontare”

Come spiega infatti la ministra renziana, l’esecutivo ”Soprattutto non affronta il tema del bicameralismo perfetto, tanto meno quello delle relazioni lungo la filiera istituzionale. Problemi che quindi continuano ad essere, da domani, all’ordine del giorno“.

Un chiaro invito al confronto – l’ennesimo – all’interno della coalizione, che però difficilmente troverà adesioni, vista la ‘paura’, silente, che serpeggia…

Max