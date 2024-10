Il significato di Coerenza e l’analisi della Dottoressa Danyla De Vincentiis

Sandro Pertini affermava che “la coerenza è comportarsi come si è e non come si è deciso di essere”, una frase storica e punto di partenza utilizzato dalla Dottoressa Danyla De Vincentiis all’interno della trasmissione “A casa di Amici” su Radio Roma News per sottolineare quanto tali parole, affermate nel passato, siano ancora estremamente attuali. “E’ l’elemento del ‘essere come si è’ che esprime massima attualità. Oggi, con l’avvento dei social, di internet e di tutto ciò che ruota attorno a questo mondo, noi possiamo dare un’immagine della nostra persona, completamente diversa dalla realtà. In questo momento storico fra l’altro, si da molta importanza all’esteriorità e a come si appare, piuttosto a come si è…“

Come evidenziato dalla Parent Coach nella trasmissione tv condotta da Giulia Capobianco: “La prima è quella relativa a chi sono e chi faccio vedere. Un’altra è quella riferita al dire e il fare. La coerenza quindi è unire a tutto quello che noi diciamo, i fatti che seguono. La terza è quando viviamo delle emozioni: le viviamo quindi le esprimiamo. Spesso si tende a non esprimere l’emozione che si va a vivere, si tende a differenziare quello che è il nostro comportamento e quelle che sono le emozioni sottostanti, eliminando la coerenza. Questo crea un’enorme problematica al livello di relazione, perchè dall’altra parte magari, non si comprende che una certa situazione potrebbe creare, malessere, disagio… nell’altro… “.

Riportiamo in chiusura l’estratto completo della rubrica “L’angolo del Parent Coach” andato in onda venerdì 18 ottobre 2024 su Radio Roma News.