Il Signore degli Anelli: orchi, mostri, e folletti cercasi urgentemente. A luglio il ciak della nuova serie

“Sembri insolito? Stiamo cercando te – La produzione sta infatti cercando comparse dall’aspetto particolare, che possano calarsi nei panni dei personaggi fantasy. Per candidarsi bisogna vivere a Auckland e avere un qualsiasi difetto fisico, purché evidente: ‘Hai un morso di troppo, ustioni sul viso, arti magri e lunghi, zigomi profondi, linee sul viso, cicatrici da acne, orecchie a sventola, un naso importante o interessante, occhi piccoli, occhi grandi, qualsiasi deformità, faccia magra, arti mancanti? Sembri insolito? Deve essere invecchiato dai 18 ai 65 anni, maschio e femmina, qualsiasi etnia’.

Il Signore degli Anelli e la ‘gente’ della Terra di mezzo

Un annuncio davvero bizzarro, visti i tempi, forse anche ‘politicamente scorretto’ (o discriminante, come si usa dire) ma, quando a monte di tale ricerca si cela il casting di una produzione del calibro de ‘Il Signore degli anelli’, come per magia tutto diventa lecito.

E già perché, dovendo di qui a poco tornare a popolare la ‘Terra di mezzo’ di creature bizzarre, la BGT (l’agenzia neozelandese che si occupa del casting), ha lanciato attraverso Facebook questi annuncio, rivolto ad individui ‘dall’aspetto funky’. Dunque non c’è di che scandalizzarsi se si richiedono ” ustioni sul viso, arti magri lunghi, cicatrici da acne. Qualsiasi deformità, cerchiamo facce magre o arti mancanti”.

Il Signore degli Anelli: ora cerchiamo mostri ed orchi

Come ha anticipato il ’New Zealand Herald’, a luglio sono previste le prime riprese e, dopo la quarantena da coronavirus che di fatto ha bloccato ‘mezzo mondo’ ed ogni attività, non c’è tempo da perdere. Il casting era infatti iniziato poco prima dell’avvento dell’epidemia da Covid-19. In molti hanno ricordato che la stessa agenzia, qualche mese fa aveva pubblicato un annuncio in cui si cercavano nello specifico “persone oltre il 1.95 di altezza o, vicevrsa, estremamente basse, al di sotto del metro e mezzo, ma anche individui dall’aspetto androgino, o particolarmente villosi, insomma ‘freak’ agli stremi. Ora a quanto parte sarebbe il turno degli orchi…

Max