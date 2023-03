Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato: “Lavoratori padri e madri casalinghe: permessi giornalieri… dove sono?”

Dal S.I.A.M.O. Esercito (Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato), riceviamo una interessante ‘lettera-denuncia’, che riteniamo doveroso pubblicare, per contribuire a sanare una situazione che, come vedremo, certo non agevola i genitori lavoratori.

“Attraverso l’ultima sentenza del 28 dicembre 2022, n. 17, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, si è espresso in modo favorevole sulla interpretazione dell’articolo 40, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 151/2001, stabilendo l’applicazione a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente includendo anche le “casalinghe” e quindi non solo al lavoratrice autonoma o libero[1]professionista. L’ultima sentenza del 28 dicembre 2022, n. 17, del Consiglio di Stato ha stabilito quindi che: “l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare; pertanto perché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia ‘casalinga’ – risulterebbe in contrasto col testo della legge”

Il S.I.A.M.O. Esercito – Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato, da sempre vicino alle problematiche dei genitori militari, a seguito delle molteplici segnalazioni giunte dai propri dirigenti presenti sul territorio, ha chiesto l’intervento dello Stato Maggiore dell’Esercito, per tutelare il personale da possibili errate interpretazioni della norma.

auguriamo quindi che le richieste di questa OO.SS. portino ad un tempestivo intervento al fine di chiarire, tramite la pubblicazione di circolari esplicative, la corretta fruizione della normativa vigente e la sua estensione ai padri lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori milirati. SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza! SIAMO sempre al tuo fianco! DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. Esercito”.

Max