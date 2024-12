Il sindaco Piendibene: «Un pensiero per Giampiero Romiti»

CIVITAVECCHIA – «Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Giampiero Romiti, figura storica del giornalismo di Civitavecchia e una persona che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare. Giampiero non è stato solo un grande cronista, capace di raccontare con passione e lucidità la nostra città e lo sport a un livello eccelso, ma anche un uomo dal cuore grande, sempre pronto al confronto e al dialogo». Lo ha scritto il sindaco Marco Piendibene. «Personalmente porterò con me il ricordo di alcune nostre conversazioni, nelle quali mostrava sempre la sua straordinaria capacità di cogliere l’essenza delle cose – ha aggiunto – la sua scomparsa lascia un vuoto immenso, non solo nel panorama giornalistico, ma anche nel cuore di chi ha avuto il piacere di incrociare il suo cammino. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Giampiero resterà per sempre parte della memoria viva di questa città».