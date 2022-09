Il Var compie 6 anni, Collina: “Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio”

(Adnkronos) – Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Sei anni fa, nella città di Bari, un arbitro (l’olandese Björn Kuipers) ha potuto ricorrere al supporto del Var e della tecnologia in una partita vera e propria. Parliamo della partita Italia-Francia. La Fifa e in particolare il presidente del Comitato arbitri Pierluigi Collina guardano al passato e al futuro con un pensiero positivo. “Ricordo molto bene la giornata. Una giornata storica. All’epoca non lavoravo ufficialmente per la Fifa, ma io era a Bari con altri colleghi, per vedere l’Italia contro la Francia e vedere Video Assistant Referee utilizzato per la prima volta in una partita internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po’ nervosi. Era la prima volta dopotutto! Ricordo di essermi seduto in un piccolo furgone fuori dallo stadio di Bari con il nuovo presidente della Fifa Gianni Infantino e gli mostravo come era il Var lavorava. Quanto lontano siamo arrivati ​​da allora!”, ha raccontato Collina.

“Era il 1 settembre 2016 e nei sei anni successivi il Var non ha portato alla “fine di calcio”, come riportavano alcuni all’epoca, ma invece ormai fa parte del tessuto del nostro sport, ed è difficile immaginare il calcio senza di esso. Ricordo la prima volta che abbiamo discusso di una tecnologia del genere, con l’obiettivo di prevenire decisioni errate sul campo. Eravamo a un incontro dell’Ifab a Belfast nel 2014. All’epoca sembrava un sogno ad occhi aperti, ma ci sono voluti solo due anni per passare dall’essere solo un’idea ad essere in corso di attuazione ai massimi livelli del calcio quella sera a Bari dove è andato bene”, ha proseguito il presidente del Comitato arbitri della Fifa.

“E’ stata una grande sfida prepararsi in meno di due anni per la Coppa del Mondo 2018. Il Var veniva utilizzato solo in pochi paesi e c’erano pochissimi ufficiali di gara con esperienza della tecnologia. Ma il settore arbitrale della Fifa e il Dipartimento per la tecnologia e l’innovazione della Fifa hanno funzionato, è stato estremamente difficile, e il Var alla Coppa del Mondo Fifa 2018 è stato un enorme successo, ed è stata la migliore possibile risposta a coloro che aspettavano il fallimento. Sono rimasti delusi. Gianni Infantino ed io abbiamo sempre avuto grande fiducia nel fatto che il Var sarebbe stato un successo e avrebbe portato più equità nelle partite di calcio. Abbiamo avuto ragione in questo senso. Tuttavia, dal 2018 non ci riposiamo sugli allori”, ha aggiunto Collina.

“Il Var è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio, quindi è comprensibile ci voglia tempo per capirlo e apprezzarlo. Incoraggiare giocatori, allenatori, tifosi e media a comprendere meglio la tecnologia e il suo utilizzo è stato un obiettivo cruciale per noi negli ultimi anni. Ora c’è una consapevolezza molto maggiore in tutto il mondo del processo Var, ed è diventata molto più ampiamente accettato. Tuttavia, è sempre possibile apportare miglioramenti. Lo sappiamo. A volte ci vuole ancora troppo tempo per prendere una decisione finale e dobbiamo accelerare i processi”.

“A tal fine, vedremo la tecnologia del fuorigioco semiautomatica (Saot) che lavora con il Var e gli arbitri in Qatar. La nuova tecnologia prenderà decisioni più velocemente, riducendo il tempo necessario per verificare se un gol è stato segnato correttamente e agli ufficiali di gara del video verranno automaticamente fornite le immagini di ciascuno fuorigioco. Una nuova visualizzazione grafica sarà trasmessa anche in televisione e all’interno dello stadio per dare ai fan una maggiore comprensione delle decisioni. Questa tecnologia renderà anche il Var più preciso, grazie alla “palla connessa” che determina il momento del contatto e il sistema di tracciamento che determina l’esatta posizione dei giocatori”, ha spiegato ancora il numero uno degli arbitri della Fifa.

“La Fifa, in linea con la President’s Vision 2020-2023, continua a sfruttare la tecnologia per assistere gli arbitri e rendere il gioco che amiamo più equo e trasparente. Miglioramento e sviluppo sono per noi due fasi fondamentali. Ecco perché stiamo lavorando anche su nuove ipotesi. Ad esempio: la futura implementazione di un Var Light, un sistema che utilizza un numero inferiore di telecamere per adattarsi a campionati e competizioni con budget ridotti -nei prossimi mesi farà aumentare ulteriormente l’esposizione del Var in tutto il mondo. Al momento sono in corso alcune prove. Le prove stanno andando bene. E stiamo considerando qualcosa che è ancora più facile da usare ed ha un costo inferiore. Il tutto con l’obiettivo di consentire l’utilizzo della tecnologia da parte di un numero maggiore di associazioni membri della Fifa. Con circa 100 associazioni membri della Fifa e organizzatori di competizioni che lo utilizzano o che lo sono in procinto di utilizzarlo, il Var diventa sempre più veramente globale. Abbiamo fatto molta strada in questi sei anni da quel piccolo furgone di Bari e siamo veramente orgogliosi del lavoro della Fifa dietro l’implementazione del Var”, ha concluso Collina.