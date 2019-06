Il Vento del sud, un Tiromancino benefico

”E’ una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l’estate”.

Frequentando il ‘buen rifugio’ pugliese, dove ama ritirarsi per riposare e pensare, Federico Zampaglione sembra aver recepito nuovi umori ed entusiasmi portatigli in dote da ‘Il vento del Sud‘. Tanto è che, senza pensarci più di tanto, realizzato il nuovo singolo, ha imbracciato la macchina da presa per ambientare proprio lì, a Mottola (in provincia di Taranto), un video che desse idea di cosa rappresenti per lui ‘Il vento del Sud’.

La nuova energia che il Tiromancino vede sprizzare da ogni poro della sua pelle, trova la quadratura con un felice ‘ritorno a casa’: cioè nell’ambito dell’etichetta Virgin Records, per la quale in passato ha realizzato diversi album e singoli bellissimi come ‘Per me è importante’, ‘Amore impossibile‘, o ‘La descrizione di un attimo’, tanto per citarne qualcuna.

ed ora Federico scalpita per portare in giro nel Paese la sua musica e quest’ultimo lavoro. Il via è fissato per domani a Senigallia dove, dal Foro Annonario, debutterà con fianco la sua band e, novità assoluta, i musicisti dell’Ensemble Simphony Orchestestra.

