Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela su Rai1 22 Aprile: quale città, quali tesori e terre

Nel solco di una programmazione televisiva sempre più variegata ma, nello stesso tempo, capace di andare sul sicuro toccando le corde che di rente pare abbiano fatto presa maggiormente tra gli italiani, specialmente in questa fase di isolamento per via del coronavirus, riparte, su Rai 1, la avventurosa esperienza con le Meraviglie italiane raccontate da Alberto Angela.

Ritorna infatti oggi in prima serata 22 Aprile 2020 Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela: ma quale città, quali tesori e quali terre si potranno vedere su Rai1 questa sera? È presto detto.

Stasera in TV, Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela

Prosegue dunque su Rai1 il viaggio nelle “Meraviglie” con Alberto Angela. Nella puntata del 22 Aprile 2020 ci si ritrova a Pisa, nella penisola dei tesori dal Monte Bianco ai Sassi di Matera.

aggionramento ore 6,11

Pisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e il Monte Bianco saranno i tre siti protagonisti della seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori.

Il programma, proposto in replica oggi mercoledì 22 aprile alle 21.25 su Rai1, é dedicato alle bellezze della nostra penisola.

Il percorso parte dalla città di Pisa.

In Piazza dei Miracoli scopriremo la storia e della famosa Torre pendente per poi andare al Duomo con la lampada che, secondo la leggenda, avrebbe fornito a Galileo Galilei ispirazioni per le sue teorie. Nel Battistero ci si occupa di acustica.

Andrea Bocelli racconterà il profondo legame che da sempre avverte con la sua città.

aggiornamento ore 10.19

Poi si va a Matera, una delle città più antiche del mondo. Camminando tra i Sassi, muovendosi tra chiese rupestri e case di tufo: oggi Matera è diventata una meta turistica molto frequentata. Tanti, da Pasolini a Mel Gibson, la scelgono come un set cinematografico perfetto e Sergio Castellitto racconterà la emozione provata al primo incontro con Matera.

Dulcis in fundo si va sulla vetta più alta d’Italia: il Monte Bianco, con tante cime che superano i 4000 metri. È lì che ha origne l’alpinismo partendo dal duca degli Abruzzi, uno dei pionieri di questa attività.

Una grande produzione che si beneficia della tecnologia 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali, seguendo un grande esempio all’impegno culturale della Rai in una fase di isolamento e di restrizioni.

aggiornamento ore 14,22