Il video del Vintage Tennis Club Parioli

Il Tennis Club Parioli ospiterà domenica 13 settembre, a partire dalle 13, un torneo di tennis vintage per celebrare i mitici anni ’70-’80, gli anni d’oro dello sport italiano. L’intero ricavato dell’evento, organizzato dalla Fondazione Onlus Parioli, sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere il Dritti alla meta, un progetto che vede impegnati ortopedici e infermieri nelle scuole al fine di offrire uno screening gratuito per la prevenzione della scoliosi nei ragazzi. Al torneo parteciperanno, tra gli altri, anche alcuni grandi campioni di quella fortunata stagione: Pancho Di Matteo, Vincenzo Franchitti, Raffaele Cirillo, Mimì Di Domenico e Tonino Zugarelli.

Mario Bonito