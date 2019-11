Ilaria Cucchi Vs Salvini: “Non escludo possa finire in tribunale”

Chiamato a commentare l’esito del processo per la morte di Stefano Cucchi, che ha condannato due carabinieri a 12 anni, ieri Matteo Salvini ha affermato “Se qualcuno lo ha fatto è giusto che paghi, sono vicinissimo alla famiglia e ho invitato la sorella al Viminale, questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque“. Poi, quando i cronisti gli hanno ricordato i suoi attacchi ad Ilaria Cucchi, il leader della Lega ha replicato “Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui. Devo chiedere scusa anche per il buco dell’ozono? Per quel che mi riguarda, come senatore e come padre, combatterò la droga, posso dirlo? Se qualcuno ha sbagliato paga; in divisa e non in divisa. Punto. Fatemi aggiungere: io sono contro lo spaccio di droga sempre e comunque“.

Dichiarazioni che non affatto piaciute alla sorella del giovane geometra assassinato, che stamane dai microfoni di Radio Capital ha replicato: “Anch’io da madre sono contro la droga, ma Stefano non è morto di droga. Contro questo pregiudizio e contro questi personaggi ci siamo dovuti battere per anni. Tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia, e non escludo che il prossimo possa essere proprio Salvini“.

Max