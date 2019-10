Iliad down 17 ottobre 2019: rete cellulare KO da due giorni. Cosa sta succedendo

Numerosi problemi da due giorni per Iliad che, per molti utenti, è andata KO. Anzi, è ancora in crash o, come si dice ultimamente, in down.

Cosa vuol dire? Che non funziona la rete, che i servizi sono fuori uso e che, insomma, gli utenti di Iliad stanno sguazzando, letteralmente, in una moltitudine ndi dosservizi.

Ma cosa succede effettivamente? Quali sono i problemi con Iliad? Ecco cosa sappiamo e cosa ha detto l’azienda.

Le difficoltà sono principalmente nel ricevere chiamate soprattutto nel nord e centro Italia. Ma non solo. Quel che è certo è che anche Iliad come gli altri operatori, hai i suoi problemi.

Tutto sembra essere iniziato due giorni fa, la sera 15 ottobre, più o meno verso le 20:00. Vari utenti da tutta Italia, con maggiori segnalazioni però dal centro e dal nord Italia hanno segnalato problemi a ricevere chiamate.

Aggiornamento ore 6,00

Gli utenti Iliad seccati dal disservizio non riuscivano e in alcuni casi ancora non riescono proprio a ricevere chiamate. Non ci sarebbero problemi nell’effettuare chiamate o nel navigare tramite la connettività dati. Quando, che disservizio è?

Emerge come gli utenti che hanno provato in effetti ai chiamare i numeri Iliad venanno reindirizzati automaticamente alla segreteria, come se ill telefono fosse irraggiungibile.

Molte delle segnalazioni sono giunte da Firenzei, Roma, provincia di Palermo, Bolzano, Bergamo e da tante altre località.

Alcuni utenti riferiscono di aver risolto attivando e disattivando subito dopo la modalità aereo.

Aggiornamento ore 10.00

Come sempre punto di riferimento dei disservizi, il sito Downdetector ha confermato come in effetti ci siano ancora diversi utenti che stanno segnalando problemi con Iliad.

Benché diminuite, le segnalazioni risalgono a ieri sera, 16 Ottobre.

Iliad Down: consigli degli esperti su come fare a fare funzionare le chiamate

Ecco cosa dicono gli esperti. C’è chi ha risolto attivando e disattivando la modalità aereo o disattivando la selezione automatica della rete. Esperti oltre questo indicano di selezionare un altro operatore e poi ripassare a Iliad.

Un utente sta riscontrando anche problemi con l’addebito mensile SEPA e a quanto pare l’assistenza Iliad avrebbe confermato che ci sono problemi con i server, forse dovuti anche al rinnovamento del portale.

Aggiornamento ore 13,12