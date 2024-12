Iliad down mercoledì 11 dicembre: problemi di connessione, cosa succede

Iliad in down mercoledì 11 dicembre: diversi utenti del gestore, uno degli operatori telefonici più diffusi in Italia, hanno riscontrato problemi di connessione e interruzioni del servizio. Secondo quanto riportato da piattaforme come Downdetector, le segnalazioni di down sono aumentate in maniera significativa nella serata, con un picco intorno alle 19. Questa situazione ha generato disagi sia per i privati che per i professionisti che si affidano a Iliad per il lavoro e le comunicazioni quotidiane.

Problemi principali segnalati dagli utenti Iliad

Gli utenti del gestore hanno riportato diverse criticità relative al servizio:

Assenza di segnale: in numerose zone, soprattutto nei grandi centri urbani, alcuni clienti hanno lamentato l’assenza completa di rete mobile. Connessione dati lenta o inesistente: molti segnalano difficoltà nell’accesso a internet, con velocità di navigazione nettamente inferiori agli standard oppure l’impossibilità di connettersi del tutto. Chiamate interrotte: problematiche durante le conversazioni telefoniche, incluse chiamate che si interrompono improvvisamente o che non vengono effettuate.

Su Downdetector, i problemi di Iliad vengono classificati in base alle segnalazioni degli utenti, permettendo di individuare con precisione i momenti di picco dei disservizi e le aree geografiche maggiormente colpite.

Le aree più colpite dai disservizi di Iliad

Secondo le tendenze tipiche rilevate su piattaforme come Downdetector, le segnalazioni di down si concentrano soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli. Tuttavia, disservizi meno estesi si verificano anche in aree periferiche e rurali, spesso caratterizzate da una copertura di rete più fragile.

Questo scenario non è raro per un operatore in crescita come Iliad, che continua a lavorare sull’espansione della propria rete infrastrutturale per garantire prestazioni migliori su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, durante i picchi di disservizi, è evidente l’impatto negativo sulle attività quotidiane degli utenti.

Come gestire i disservizi con Iliad

Gli utenti che riscontrano problemi possono adottare alcune misure per gestire meglio i disagi: