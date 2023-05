(Adnkronos) – Problemi per Iliad secondo le segnalazioni degli utenti che indicano dalle 14.30 circa criticità per la rete dati e anche per le chiamate in uscita e in arrivo. I problemi, secondo la mappa visibile sul sito Downdetector, che monitora i disservizi in rete, sarebbero diffusi in modo sparso in tutta Italia. Downdetector indica un picco di segnalazioni attorno alle 15. A quanto si apprende i tecnici dell’operatore sono già al lavoro per risolvere il disservizio.