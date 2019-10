Iliad e Wind: accordo per la rete 4G. Cos’è, cosa cambia, quali vantaggi. Ecco cosa succede

Nonostante alcuni problemi di natura tecnica, con un DOWN capitato negli ultimi giorni, alla luce della sua costante crescita ancora una volta in questo finale di Ottobre 2019 la compagnia telefonica cellulare Iliad si è confermata come la più conveniente e funzionale a parità di rapporto qualità e prezzo.

Ma non finisce qui. Perchè è in arrivo una grande chicca sul fronte della telefonia e per la compagnie cellulari: un mportante accordo tra Iliad e Wind. Di cosa si tratta? È presto detto.

Iliad accordo con Wind sulla rete 4G: ecco cosa succede e per chi

Come noto, le fortune sul fronte delle adesioni di Iliad non si bilanciano coi i problemi che deve risolvere le linee 4G. In tal senso è arrivato un accordo molto importante con Wind: per gli utenti una buona notizia dietro l’altra.

Del resto per tutto quest’anno Iliad, come confermato anche dai dati tra giugno ed agosto, si è riscontrata una impetuosa crescita del gestore. A scegliere Iliad per ora ci sono ben quattro milioni di clienti. Per fare meglio ora Iliad crea una partnership con Wind per linee 4G.

A partire da questa estate Wind Tre infatti ha effettuato dei lavori di rafforzamento sul territorio per migliorare la qualità delle reti. Specialmente nel Sud Italia, il team di Wind ha operato per coprire al meglio quei luoghi in cui la piena connessione era ancora molto instabile. Questo accordo riguarda anche la rete di Iliad che verrà sottoposta ad una copertura ben più corposa.

Una netta risposta, dunque, a quelli che hanno lamentato malfunzionamenti o buchi di rete e down: una crescita, che Iliad, vuole dunque che sia costante.