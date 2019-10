Iliad ecco la migliore offerta tariffe ottobre 2019: e in più a ottobre un regalo a sorpresa. Ecco quale

Iliad ecco la migliore offerta tariffe ottobre 2019: e in più a ottobre un rego a sorpresa. Ecco quale

Ad Ottobre arriva una conferma. È Iliad la compagnia telefonica più conveniente, sia per condizioni di prezzo e costi sia per la offerta.

E come se non bastasse, ecco dell‘omaggio Iliad per i suoi clienti.

Si tratta di un vero e proprio regalo in più. Infatti c’è la possibilità di avere un ulteriore servizio GRATIS. Quale? È presto detto.

Iliad ecco la migliore offerta tariffe cellari ottobre 2019: e in più un regalo a sorpresa. Ecco come fare

Oltre quattro milioni di utenti nel corso di questi mesi si sono affidati ad un gestore fuori dall’ordinario come iliad.

Sbaragliando la concorrenza Iliad ha vinto sul mercato da mesi la gara della convenienza. Come?

Tramite una meravigliosa offerta che tra l’altro non è soggetta a cambiamenti e a trucchi futuri.

La straordinaria conveniente offerta è una low-cost per la Giga 50 ancora e sempre a 7,99 euro al mese con minuti, SMS illimitati e 50 Giga in 4G.

Significa che con neanche otto euro i utenti possono parlare e messaggiare senza limiti e navigare in modo pressoché smisurato con cinquanta giga.

Ma non finisce qui, perché tramite un prestigioso accordo arriva anche un regalo in più. Quale?

Alla metà offerta di Iliad dunque si aggiunge una sorta di regalo extra.

Si tratta di un servizio gratuito che tutti gli utenti Iliad possono agevolmente avere dopo l’intesa creatasi tra il gruppo francese e Wind Mobile.

Ovvero? Ecco che cosa ci si può aspettare dopo le ultime novità.

In buona sostanza Iliad sta regalando un nuovo servizio di rete grazie all’accordo sottoscritto con Wind; ecco cosa possono ottenere dunque gli utenti a partire da questo mese di Ottobre.

Dii recente i sito ufficiale di Iliad ha offerto qualcosa di incredibile per chi ha scelto l’opzione Passa a Iliad con portabilità del numero o nuovo contatto.

Condizioni di vantaggio impari. Ma non basta.

Si aggiunge una nuova opzione concessa gratuitamente a tutti.

Si tratta di un netto miglioramento dei servizi Iliad. Gli utenti che hanno deciso per zero aumenti e zero rimodulazioni stanno per dire addio ai problemi in quelle che sono state indicate come le zone d’ombra per il segnale Iliad.

Nei dettagli si parla di un accordo con Wind che premia in particolare, ma non solo, gli utenti del Sud Italia, lì dove la qualità e la velocità delle connessione potrebbe non rispettare le promesse del gestore in alcune aree.

Iliad che dopo il record premia chi attiva la nuova offerta con 3 servizi GRATIS a livello di segreteria e messaggistica, fa anche un salto di qualità nel campo della copertura.

Grazie all’opera di ammodernamento della rete con l’accordo con Wind -3 Italia migliora la rete Iliad per stabilità e rapidità di accesso.

Il limite di velocità per download ed upload si assesta su livelli più ragionevoli.

Ciò aggiunge qualità ulteriore alla offertaverso il 4G e verso quelli in Italia che sono stati costretti ad affidarsi al solo 3G ma le cose sono cambiate dopo il regalo.

Ora si naviga ala massima velocità e non sussistono più differenze coi grandi gestori.

