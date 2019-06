Iliad, novità boom: oltre al 5G arriva una grande sorpresa

Sempre più in crescita e in voga, nonostante qualche piccolo problemino di disservizio che però sembra essere facilmente risolvibile: Iliad, la nuova compagnia di telefonia che sta offrendo prezzi e offerte a dir poco competitive nel mercato italiano è pronta a fare un nuovo boom.

Sono in arrivo, infatti, almeno due incredibili novità. Una riguarda il famoso e ormai tanto auspicato 5G: l’altra è una sorpresa che moltissimi utenti aspettavano. Di cosa si tratta? E’ presto detto

Ecco la grande novità Iliad: dopo il 5G una mega sorpresa. Ecco cosa è, quando e come

Iliad ha deciso di premiare e di rafforzare la propria offerta verso i clienti. Dopo l’arrivo delle prime linee in 5G gli utenti italiani otterranno dalla nuova compagnia telefonica un attesissimo servizio. Questo, insieme al grande valore competitivo dell’offerta in generale, rischia di scoperchiare la concorrenza.

Del resto non sono giornate facili per la telefonia mobile. Non solo i disservizi generalizzati che riguardano tutte le compagnie, come per esempio la Tim e il suo recentissimo Down o quello che è capitato alla Vodafone. Ci sono anche i problemi legati all’aumento dei prezzi delle tariffe che porteranno i clienti di Wind, Tre, Vodafone e Tim a pagare di più e a breve.

A mettere a repentaglio la appetibilità dei competitor grandi, inoltre, anche la scelta di Sky di scendere in pista con la telefonia mobile. E, ora, appunto, la nuova scelta di Iliad.

Iliad, oggi quarta piazza dei provider più popolari a livello nazionale, ha deciso di mettere un grande impegno nella linea, oltre che nei prezzi bassi. La prova è il 5G.

Entro l’anno 2021 gli utenti della compagnia francese disporranno di linee internet ad alta velocità. Ma in realtà, molto prima arriverà una news attesissima: già da fine 2019 ci saranno le prime vere sperimentazioni su Bel Paese per analizzare gli effetti del nuovo sistema.

Iliad ha scelto inoltre di puntare sul lancio di linee ADSL e Fibra Ottica. Questo che cosa potrebbe significare? Ovvio: che Iliad vuole puntare prospetta sulla telefonia fissa. Non solo mobile, dunque.

Pare che lo abbiano, peraltro, anche confermato indirettamente fonti del gruppo in Italia. Per le quali,, una volta ultimata l’opera di costruzione per le infrastrutture utili a 5G, i tecnici appunto inizieranno a concentrarsi sulla linea fissa. E si evince come le reti Fibra Ottica arriveranno in linea di massima, nel 2024.