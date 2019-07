Iliad offerta prezzo imbattibile: promozione Luglio 2019 con tre servizi gratis. Ecco quali e come averli

Nella battaglia degli sconti, dei salvi di Luglio e delle promozioni, c’è una costante nel campo della telefonia mobile: Iliad. La compagnia francese infatti, come noto, offre condizioni imbattibili. Quali?

Iliad: prezzi bassi, offerta ricchissima e tre servizi gratis extra. Ecco tutto quello che occorre sapere.

lIiad non solo non cambia, ma rinnova e perfeziona la sua offerta rendendola ancora più completa.

liad da oltre un anno sta raccoglindo consensi e numeri da impazzire. Sempre più utenti scelgono Iliad perché è economica, offre tutto ciò che serve e non riserva sorpreseo cambi di tariffe.

Merito senza dubbio all’offerta “Giga 50”. La ricaricabile low cost del gestore francese Iliad propone un pacchetto con telefonate, messaggi illimitati e 50 Giga al costo mensile di 7,99 euro.

Offerta che non è soggetta a cambiamenti, e rassicurante per i clienti. Ma non finisce qui. Ecco la sorpresa.

Iliad, offre anche con la Giga 50 tre nuovi servizi gratis.

Tra le promozioni che attirano Iliaiad garantisce infatti agli utenti anche tre servizi completamente gratuiti.

Uno dei servizi migliori è quello delle telefonate internazionali senza costi aggiuntivi. Ovvero?

Ogni cliente potrà contattare amici e parenti in oltre 60 Stati del mondo senza spendere credito extra. E non solo in Europa.

Oltre alle nazioni dell’Unione Europea, nella lista delle nazioni troviamo anche Stati Uniti, Brasile e Canada. Una manna per gli esterofili.

E poi, gli avvisi di chiamata a costo senza alcune sorprese.

Terza proposta gratis, senza dubbio è il servizio segreteria telefonia in via totalmente gratuita.

E in arrivo, oltre a un potenziamento del segnale altre nuove proposte, come ad esempio il servizio SOS Ricarica