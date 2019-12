Iliad offre nuovi posti di lavoro: ecco quali, in quali Regione, come fare a candidarsi, requisiti e tempistiche

Iliad offre nuovi posti di lavoro: ecco quali, in quali Regione, come...

Una notizia molto stuzzicante e positiva. Iliad offre nuovi posti di lavoro. Proprio così: la nota compagnia telefonica che sta diventando sempre più popolare e apprezzata in Italia per via delle sue convenienti offerte tariffarie ed una trasparenza di condizioni contrattuali che stimola molto la fiducia degli utenti, non si ferma ai grandi successi nei numeri dei fruitori dei suoi pacchetti di telefonia.

Adesso, infatti, la compagnia telefonica sta anche cercando delle persone da assumere. Proprio così: Iliad offre lavoro, cerca personale ed ha comunicato come fare per ottenere il posto, quali sono i profili ricercati e come fare per accaparrarseli.

Dunque, come si fa per farsi assumere da Iliad? Quali sono le condizioni? Ecco quali, in quali Regione candidarsi, come fare a candidarsi, e le regole relative a parametri, requisiti e tempistiche.

Iliad offre nuovi posti di lavoro: chi può partecipare, come fare, quali sono i profili richiesti, in quali Regione, come candidarsi, tempi e parametri

La ricerca di Iliad vale in diverse regioni. L’operatore telefonico francese sta offrendo diversi posti di lavoro in diverse regioni italiane: si tratta di nuove figure professionali da inserire nella squadra che è al lavoro per la realizzazione e la manutenzione della nuova rete proprietaria.

Come noto infatti da tempo l’operatore sta agendo per creare una propria rete, così da non appoggiarsi più a quelle altrui e offrire ai clienti una velocità costante e trasparente. Ebbene, come candidarsi per le offerte di lavoro?

Iliad cerca delle nuove figure professionali: le offerte di lavoro sono state pubblicate mercoledì 11 dicembre 2019 sul sito ufficiale dell’operatore. Le offerte riguardano in particolare i posti da Field Technician New Graduate, Site Acquisitor e Internship Finance Department ma ce ne sono anche altre relativi a posti da tirocinante da inserire nella sede di Milano. Le figure professionali da Field Technician e Site Acquisitor si preoccupano della realizzazione della nuova rete proprietaria.

Al momento Iliad opera in tecnologia Ran Sharing su rete Wind per 3/4 e 4G+ e in roaming nazionale su rete 2G di Wind. La posizione da New Graduate Field Technician è rivolta a particolari soggetti. Quali?

Si tratta di neo laureati o neo diplomati ed è disponibile nelle seguenti località: Adriatica, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, e ancora anche in Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e infine nel Trentino e Tri-Veneto.

Tutte le risorse umane verranno assunte con un contratto di apprendistato professionalizzante, che consenta ai selezionati di imparare sul campo grazie all’affiancamento di un tutor. Tutti gli annunci al momento disponibili sono raggiungibili sul sito ufficiale dell’operatore nella sezione “Lavora con Noi“.