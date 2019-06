Iliad, svelato il trucco per eliminare difetti di connessione: ecco cosa fare

Attenzione, utenti Iliad: è stata finalmente rivelata la strada tramite cui poter risolvere tutta quella serie di anomalie e di problematiche (altrimenti definite bug) che la nuova compagnia telefonica in ascesa sta mostrando in queste settimane. Contro tutte le anomalie di rete Iliad, ecco che arriva il trucco definitivo.

Ecco cosa bisogna sapere per risolvere tutti i difetti di Iliad nella rete

Come è noto, da tempo, diversi clienti Iliad hanno registrato dei significativi problemi nella navigazione internet. Come fare per risolverli? Finalmente sbuca fuori il trucchetto. Ecco dunque come evitare ogni problema da questo punto di vista.

Come è evidente, a succulenta offerta Iliad sta ottenendo nel nostro paese grandi consensi. Tanti giga, pochi soldi, e anche una buona copertura, c’è da dire. Il primo anno è stato un vero boom per Iliad, ma è anche vero che si sono registrati dei problemi dal punto di vista della copertura internet.

Ora però la compagnia francese vuole migliorare tutti i piccoli difetti. Ed è proprio tramite un trucchetto che si può sbrogliare la matassa.

Per i tanti problemi di rete che stanno colpendo gli utenti in questo primo anno, non avendo ancora a disposizione la copertura totale del territorio italiano, nell’attesa di migliorie quando il gestore avrà le prime antenne di proprietà, si può aggirare l’ostacolo diversamente.

I clienti che vogliono giustamente usare internet senza problemi e senza down possono risolverla col fai da te. Come? Basta eseguire un downgrade da 4G a 3G. Con la rete 3G, infatti, pure avendo una velocità ridotta, la linea si presenta più continuativa e sicura.

Del resto per molti siti il passaggio al 3G non implica rallentamenti così netti. Anzi, sembra essere una buona toppa: se però persistessero problemi anche in questo caso, l’unica alternativa è chiamare l’assistenza tecnica della compagnia.