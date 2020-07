Ilicic ancora fuori e i tifosi dell’Atalanta lo abbracciano virtualmente: la situazione

Perché Ilicic non gioca? Se lo chiedono tutti, non solo i tifosi dell’Atalanta. Gasperini aveva lasciato intendere un calo di forma, poi con la chiosa ‘gli siamo tutti vicino’ ha lasciato spiragli per altre problematiche. Il fantasista sloveno non è infortunato, ha alcuni problemi personali che gli impediscono di giocare come vorrebbe.

Tutti vorrebbero sapere cos’abbia di preciso. Qualche tifosi dell’Atalanta lo sa, le voci girano, ma lì rimangono. A Bergamo stanno facendo scudo intorno al loro campione. Non passa uno spiraglio. Qualunque sia il motivo per il quale Ilicic non gioca ai tifosi nerazzurri non importa: sono vicini al loro giocatore in ogni caso.

Ilicic, l’iniziativa social dei tifosi

Questo lo spirito che ha mosso i tifosi dell’Atalanta, che da qualche ora hanno iniziato a cambiare foto profilo dei loro social network sostituendolo con quella di Ilicic. Un modo per fargli capire che non è solo. Che qualsiasi cosa lo affligga loro sono pronti ad aspettarlo. Ad aiutarlo. Un abbraccio virtuale commovente.

Un gesto da applausi, che non vuole nulla in cambio. Solo la cortesia di non lasciar trapelare nulla circa la situazione di Ilicic. Che tornerà. Magari non oggi, non domani. Ma l’Atalanta lo aspetta. Così come i suoi tifosi, i primi a muoversi per stargli vicino. Per fargli capire che Bergamo è una famiglia e in famiglia si può star sereni anche nel dolore. Senza schiamazzi o prese di posizione.