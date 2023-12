Illuminare Roma, approvato accordo con Acea

L’Assemblea Capitolina ha approvato l’accordo tra Acea Spa e Roma Capitale, accordo che punta a risolvere le controversie pendenti e a permettere la messa a gara del servizio.

Inizia così una nuova fase per l’illuminazione pubblica della città. Firmando la transazione, il Campidoglio investe 65 milioni di euro sul potenziamento dei servizi attraverso la disposizione di interventi mirati. In questo modo l’Amministrazione si pone l’obiettivo di ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti di illuminazione pubblica. Su questo la Giunta ha stanziato 40 milioni di euro nel bilancio.

Con i soldi che arriveranno dal Giubileo – un finanziamento di 15 milioni – potranno essere illuminati siti di grande rilevanza storica-archeologica. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha detto che “strade più illuminate significano più libertà per le persone, a partire dalle donne, di vivere a pieno la città, ma anche più sicurezza per i pedoni come per gli automobilisti. Grazie alla tenacia e alla competenza dell’assessore Segnalini potremo intervenire concretamente sulla rete di illuminazione per manutenerla meglio e per potenziarla, anche in vista del Giubileo. Penso alle centinaia di attraversamenti pedonali luminosi che potranno essere realizzati con questo accordo, al patrimonio archeologico valorizzato non solo in centro e all’efficientamento di centinaia di migliaia di punti luce, in particolare nelle periferie. Roma sarà ancora più illuminata, bella e sicura”.

“Portiamo nuova luce su Roma – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segalini – Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un deterioramento della rete di illuminazione che in più di un’occasione ha reso necessari interventi di urgenza. Con il nuovo Piano possiamo finalmente mettere mano alla rete nel suo insieme e non più solo per i guasti. I fondi a disposizione consentono la possibilità di dare seguito al protocollo d’intesa, promosso dalla presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, per illuminare alcuni ‘punti critici’ della città, in particolare per le donne, strade poco o male illuminate. Tutti gli interventi programmati – conclude Segnalini – hanno l’obiettivo di dare maggiore sicurezza, restituire decoro e illuminare la nostra bellissima città”.