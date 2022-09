Illycaffè inaugura il flagship store in via Monte Napoleone a Milano

(Adnkronos) –

Illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, inaugura il flagship store di via Monte Napoleone, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese, dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Inserito nell’elegante cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, il nuovo caffè illy Monte Napoleone accoglie il visitatore in un’esperienza multisensoriale alla scoperta dell’universo illy. Il progetto di restyling, curato da uno dei più importanti studi di architettura e interior design in Italia, è l’espressione dell’identità di illy attraverso l’utilizzo del colore rosso, l’eleganza del design, il richiamo all’arte e alla bellezza negli elementi iconici, decorativi e di comunicazione che contraddistinguono l’attenzione al mondo del caffè. L’atmosfera rilassata ed elegante del locale è il risultato dell’utilizzo di materiali naturali come il legno e da colori caldi in tonalità caffè.

“Siamo molto emozionati per questa riapertura – commenta Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè – Restituiamo finalmente al Quadrilatero milanese un punto di ritrovo dove poter godere dell’esperienza illy in un’atmosfera unica, grazie alla collaborazione con un’eccellenza dell’architettura e del design italiano come lo studio Antonio Citterio Patricia Viel che ha sapientemente interpretato i nostri valori, all’insegna di tradizione e innovazione, dando vita a un sofisticato progetto di restyling che richiama l’arte e la bellezza”.

Ispirandosi allo stile dinamico dei caffè italiani, il nuovo flagship store illy Monte Napoleone è uno spazio flessibile, che unisce i materiali classici degli interni milanesi, quale il seminato a pavimento lavorato a mano, con il vetro riciclato delle tessere del mosaico sulle pareti e la boiserie in legno di rovere del bar. La corte, dal sapore tipicamente milanese, dialoga con gli interni in un’esperienza unica, arricchita dagli elementi di verde, come il bambù sul fondale e la magnolia al centro. I nuovi spazi, che si sviluppano su una superficie di 300 mq, guidano l’esperienza del visitatore nell’universo del caffè illy, a partire dalla welcome area con lo scenografico Chandelier, composto da circa 100 tazzine, che simboleggia un viaggio attraverso le illy Art Collection.

All’interno del cortile si trova un giardino urbano con panche in rovere, tavolini e sedute, dove poter apprezzare l’offerta del ristorante, godersi un aperitivo o iniziare la giornata con una colazione all’ombra di una splendida magnolia, in un’oasi di pace al riparo dalla frenesia della città. Il grande bancone frontale rosso illy con il suo piano in marmo è l’anima del locale, proprio come nei più grandi caffè della tradizione italiana. Il retrobanco, con ampi pannelli scorrevoli animati da un visual dedicato all’ultima edizione delle illy Art Collection, espone 14 vasi in vetro con i chicchi di caffè nelle diverse fasi della tostatura del caffè illy. Nella sala sono inoltre presenti due vetrinette, una a parete dedicata alle torte e ai gelati e una dedicata alla piccola pasticceria.

Due sono le sale indoor dedicate all’arte, con un’esposizione di alcune delle più iconiche illy Art Collection create dai più celebri artisti contemporanei dal 1992, dove potersi concedersi una pausa più estesa assaporando le ricette stagionali ed esclusive a base caffè o le proposte gourmet del ristorante. Entrambe le sale sono allestite con panche in pelle, sedute in legno e tavolini in resina nera. A destra della welcome area una nuovissima area retail completa l’offerta del locale con uno spazio dedicato allo shopping di tutti i prodotti del mondo illy: dalle macchine da caffè, come la X1 Anniversary E.S.E & Ground per ridurre al minimo l’impatto ambientale, alle ultime collezioni delle iconiche illy Art Collection, alla gamma illy Arabica Selection. Per un regalo prezioso o per rivivere anche a casa l’esperienza illy. All’interno della sala uno speciale chef’s table nell’iconico rosso illy con piano in legno, che può essere riservato per concedersi una colazione, un pranzo o un aperitivo in un’area esclusiva.

“Il progetto di restyling per illy – dice Antonio Citterio, architetto e Presidente di Acpv architects – coniuga i valori del brand con un design timeless, dove texture e colori dialogano sapientemente creando un’esperienza unica”. Punto di incontro per tutti gli amanti del gusto e dell’arte, l’offerta del flaghship è ricca e diversificata per ogni momento della giornata. Il caffè è protagonista assoluto e incontra la tradizione italiana della ristorazione, con la sua raffinatezza e qualità delle preparazioni. Il piacere della pausa si adatta a ogni momento della giornata: dalle prime ore del mattino per iniziare con l’aroma dell’unico blend illy 100% Arabica e la piccola pasticceria, per un pranzo o per una piacevole pausa dallo shopping, con un’originale proposta di primi e secondi piatti, insalate e sfizi salati. L’aperitivo è invece il momento giusto per rilassarsi con un’ampia selezione di cocktail – dagli internazionali, agli speciali a base caffè – una carta di vini e champagne e una proposta food ricercata ed elegante, con materie prime di alta qualità.