Immobile corre verso l’Inter: vicino il suo rientro

Mais Oui! Si può dire anche alla francese, lingua che Immobile avrà provato a spiccicare nel suo breve soggiorno a Parigi insieme alla famiglia. In italiano viene meglio: ma sì! Il significato è lo stesso: Immobile torna a correre. Lo ha fatto ieri pomeriggio sul campo di Formello, dopo un paio di settimane di stop per il problema fisico rimediato in Europa League.

Il bomber biancoceleste ha appreso ieri la buona notizia: il problema muscolare non c’è più. Il verdetto è arrivato dopo gli esiti in Paideia. Ciro vi si è recato ieri pomeriggio, è stato sottoposto ad alcuni test, poi è arrivata la risposta: puoi tornare a correre. Non se l’è fatto ripetere due volte, poche ore dopo aveva già messo gli scarpini e sgambettava nel centro sportivo biancoceleste.

Una corsa blanda, per riprendere confidenza col campo. Ma un passo in avanti decisivo per avvicinarlo all’Inter. Ciro sta bene, non sente più dolore. L’unica discriminante per vederlo almeno convocato contro i nerazzurri è la tenuta fisica. Si allenerà in modo intenso per tre giorni, la gara con l’Inter è sabato.

Sarri lo monitorerà con attenzione, per carpire eventuali strascichi. Ma la sensazione è che Immobile con l’Inter ci sarà, anche fosse solo per la panchina. Difficile credere che Mau si privi del suo uomo migliore, seppur in condizioni non ottimali. Intanto Ciro corre verso la convocazione, la Lazio ha bisogno dei suoi gol.