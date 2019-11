Immobile nella storia: 100 gol con la Lazio e un futuro da scrivere

Tre anni e mezzo per fare 100. Si è messo a correre Ciro, ha bruciato le tappe. Ha scelto la serata migliore per entrare nella storia della Lazio, quella durante la quale la squadra biancoceleste ha rotto una maledizione che durava da 30 anni. Da tanto i biancocelesti non vincevano a San Siro in campionato contro il Milan.

Immobile nella storia

Ci voleva Super Immobile per sfatare il tabù. L’attaccante ha toccato quota 100 gol con la maglia della Lazio, superando miti del calibro di Chinaglia emettendo nel mirino leggende biancocelesti. 13 gol in campionato, nessuno come lui in Italia. Una stagione straordinaria destinata ad entrare nella sua storia personale.

Ieri è stato costretto al cambio per un indurimento muscolare, ma fosse per lui non uscirebbe mai dal campo. Ha tanta fame, lo ha confermato anche Inzaghi. Ciro è una furia, vuole fare gol in ogni modo. Anche dalla panchina, come successo ieri, quando è diventato un secondo allenatore dispensando consigli ai compagni. 100 gol in biancoceleste, Immobile è sempre più nella storia della Lazio.