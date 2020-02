Immobile non si allena: febbre per l’attaccante? La possibile data di ritorno

L’emergenza è scattata dopo la seduta d’allenamento di ieri: Immobile e Milinkovic non hanno preso parte alla seduta, ora ci sta chiedendo il motivo. Non è la prima volta che alcuni big saltano degli allenamenti durante la settimana, fa parte della gestione delle forze del gruppo decisa da Inzaghi, sempre attento alla condizione atletica dei suoi.

Sia Milinkovic che Immobile però non sono al meglio, per questo in queste ora si sta indagando sui problemi che li hanno fermati. La partita con il Bologna è fissata per sabato prossimo, c’è tempo per recuperare, soprattutto considerando che la Lazio è impegnata una sola volta a settimana dopo l’eliminazione prematura dall’Europa League.

Immobile non al meglio, spera nel Bologna

Nelle ultime or è emersa la possibilità che a fermare Ciro Immobile sia stata la febbre. Uno stato influenzale che ha impedito al bomber biancoceleste di allenarsi regolarmente. Il tempo a sua disposizione è comunque sufficiente per sperare di essere presente nella gara con il Bologna prevista all’Olimpico alle 15.

Anche Milinkovic non è al meglio, seppure per un motivo diverso. Il centrocampista serbo, infatti, ha accusato un fastidio alla caviglia che lo ha frenato. Niente di serio però, la sua presenza per la gara con il Bologna non dovrebbe essere a rischio. Discorso diverso per Acerbi invece, cha ha subito una pre-lesione che potrebbe metterlo fuori gioco contro il Bologna.