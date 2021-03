Immobile, oggi in Campidoglio la consegna della Scarpa d’Oro

Il trofeo più bello e ambito della carriera Ciro Immobile lo ritirerà nel momento forse più difficile della sua avventura alla Lazio. Che possa essere il primo segnale di rilancio, se lo augurano tutti, soprattutto lui. L’attaccante biancoceleste ritirerà oggi alle 12 in Campidoglio la Scarpa d’Oro, il premio di cannoniere più prolifico della passata stagione.

Sono stati 36 i gol segnati in campionato, un’infinità. Gli sono valsi il sorpasso a mostri sacri come Lewandowski, che Immobile si ritroverà di nuovo di fronte martedì, nel ritorno degli ottavi di Champions ormai segnati dal 4-1 dell’andata.

Saranno la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Lazio Claudio Lotito a consegnare il premio a Immobile. La cerimonia ha subito diversi slittamenti a causa dell’emergenza sanitaria, oggi è il giorno giusto, Finita la premiazione Ciro andrà a pranzo con alcuni elementi della squadra, rispettando i protocolli, per continuare i festeggiamenti per il traguardo raggiunto.

Da cinque partite Immobile non va a segno, non succedeva da quasi due anni. Con la Juve ha toccato pochi palloni, sta vivendo un momento complicato. E quando si ferma lui fa notizia, perché lo scorso anno non hai sbagliato un colpo. Ne ha fatti 36 e ha sfiorato il record assoluto di marcature in Serie A. Quest’anno si accontenta di meno, di tornare a segnare con continuità.