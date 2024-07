Immobili pubblici: un faro in Sicilia, ville d’epoca in Friuli e in Veneto tra i beni in gara. L’Agenzia del Demanio mette a bando 18 edifici dello Stato

Immobili pubblici: un faro in Sicilia, ville d’epoca in Friuli e in...

Un’antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto in Calabria, un palazzo vicino al Santuario di Caravaggio, vicino Bergamo, un faro sull’isola di Levanzo in Sicilia e ville d’epoca in Friuli Venezia Giulia e in Veneto tra i 18 beni che l’Agenzia del Demanio propone in concessione a privati ed enti del terzo settore tramite bandi pubblici pubblicati oggi sul sito www.agenziademanio.it

Immobili pubblici, il Demanio mette a bando 18 edifici. Proposti in concessione/locazione di valorizzazione e concessione agevolata, sono dislocati in tutta Italia

È la prima tranche del 2024 dei bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia pubblica due volte l’anno, a luglio e a novembre, nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete.

Si tratta di iniziative di rigenerazione di edifici del patrimonio dello Stato grazie alle quali l’Agenzia del Demanio affida beni a privati ed enti del terzo settore affinché li valorizzino dal punto di vista economico, sociale e culturale, coniugando i temi del turismo, della cultura, dell’ambiente e della mobilità dolce, stimolando lo sviluppo dei territori.

Questa iniziativa è inserita in una più ampia strategia di gestione degli edifici pubblici, integrata con il territorio, che l’Agenzia del Demanio ha avviato per promuovere interventi di rigenerazione urbana, riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato e, in questa nuova visione, i privati e gli enti del terzo settore svolgono un ruolo essenziale per la valorizzazione del patrimonio.

Gli edifici proposti in concessione/locazione di valorizzazione e concessione agevolata sono dislocati in tutta Italia e, in base alle loro caratteristiche, fanno parte di reti differenti: Fari Torri Edifici Costieri, Dimore, Cammini e Percorsi, Enti del Terzo Settore e Forti e fortificazioni.

Ecco gli immobili pubblici in concessione/locazione di valorizzazione fino a un massimo di 50 anni

Torre Vecchia a Isola Capo Rizzuto (KR) in Calabria (rete Forti e fortificazioni)

(rete Forti e fortificazioni) Ex Casa del Fascio ad Ardore (RC) in Calabria (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Palazzo degli uffici a Taurianova (RC) in Calabria (rete Dimore)

(rete Dimore) Ex Pretura a Serra San Bruno (VV) in Calabria (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Villa Tonon a Montereale in Valcellina (PN) in Friuli Venezia Giulia (rete Dimore)

(rete Dimore) Ex azienda agricola Cesurni a Tivoli (RM) nel Lazio (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Palazzo ex casa del fascio a Caravaggio (BG) in Lombardia (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Ex casello idraulico a Borgo Virgilio (MN) in Lombardia (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Fabbricato delle vecchie Carceri a Vigevano (PV) in Lombardia (rete Dimore)

(rete Dimore) Fabbricato Finanza a Rometta (ME) in Sicilia (rete Cammini e Percorsi)

(rete Cammini e Percorsi) Ex deposito munizioni a Castronovo di Sicilia (PA) in Sicilia(rete Cammini e Percorsi)

(PA) in Sicilia(rete Cammini e Percorsi) Ex caserma marina GdF ad Avola (SR) in Sicilia (rete Fari Torri Edifici Costieri)

(rete Fari Torri Edifici Costieri) Faro di Capo Grosso sull’Isola di Levanzo a Favignana (TP) in Sicilia (rete Fari Torri Edifici Costieri)

(rete Fari Torri Edifici Costieri) Padiglione ufficiali a Dolcè (VR) in Veneto (rete Dimore)

(rete Dimore)

Questi invece gli immobili pubblici in concessione agevolata per Enti del Terzo Settore

Ex deposito del Fulmicotone a Genova in Liguria (rete ETS)

(rete ETS) Ex poligono di tiro a segno nazionale a Piazza Brembana (BG) in Lombardia (rete ETS)

(rete ETS) Ex casermetta deposito a Novi Ligure (AL) in Piemonte (rete ETS)

(rete ETS) Villa Pasqualigo Pasinetti Rodella a Cinto Euganeo (PD) in Veneto(rete ETS)

I bandi sono pubblicati nella sezione Gare e Aste del sito www.agenziademanio.it e c’è tempo fino alle ore 12.00 del 3 dicembre 2024 per presentare l’offerta.

Oltre ai bandi è possibile visionare tutta la documentazione a supporto: le Guide ai bandi di concessione/locazione di valorizzazione e concessione agevolata, una Guida al PEF, il Dossier Progetti a Rete e le schede di presentazione dei beni.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.agenziademanio.it

Max