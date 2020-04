Immuni, cos’è e come funziona l’app per il tracciamento del coronavirus scelta dal Governo

Immuni, cos’è e come funziona l’app per il tracciamento del coronavirus scelta...

Si chiama ‘Immuni’ l’app che aiuterà l’Italia a contrastare il coronavirus e servirà a tracciare i contagi da COVID-19 per poter contenere il rischio di trasmissione della malattia. L’applicazione è stata scelta oggi al Governo e verrà ufficializzata tra poche settimane, al termine dei test necessari a verificare l’efficacia del prodotto e a limitarne gli eventuali difetti.

I test in questione potrebbero essere avviati all’interno della Fabbrica Ferrari di Milanello prima di essere estesa ad alcune Regioni e poi a tutto il territorio nazionale. Immuni verrà utilizzata nella fase 2 del contenimento del coronavirus, è stata progettata da una nota azienda leader dello sviluppo di app iOs: Bending Spoons.

Immuni, come funziona la nuova app contro il coronavirus

Immuni è stata scelta come app ufficiale della fase 2 del contenimento al coronavirus dopo un testa a testa con un’altra app progettata da diversi esperti del settore. Entrambe rispettavano le linee guida imposte dal Governo: la temporaneità dell’utilizzo, la volontarietà del download e l’utilizzo della funzione Bluetooth per limitare le geolocalizzazioni.

Come funziona esattamente Immuni? Premessa d’obbligo: l’applicazione non sarà obbligatoria e utilizzerà, come detto, la funzione Bluetooth grazie al quale con una serie di codici che renderanno anonimi gli utenti che decideranno di installarla. La prima funzione sarà quindi quella di tracciamento, attraverso il quale sarà poi più semplice segnalare il pericolo a chiunque sia stato rilevato nelle vicinanze di un caso positivo al coronavirus. La seconda funzione di Immuni sarà invece quella di ‘diario’, sul quale annotare giorno dopo giorno eventuali sintomi da COVID-10 nel caso in cui si risultasse positivi.