“Immuni non l’ho scaricata ed invito tutti a non farlo: è un business di dati sensibili”, afferma la Meloni

“Immuni non l’ho scaricata ed invito tutti a non farlo: è un...

A Bari in occasione della candidatura ufficiale di Raffaele Fitto per le imminenti Regionali, neo corso di una diretta su Radio2 Giorgia Meloni ha affermato: “Non ho scaricato l’app Immuni e invito tutti a non scaricarla. Perché è una iniziativa fatta in violazione del codice appalti e delle norme italiane. Il decreto approvato dice che le informazioni presenti sull’app non possono essere utilizzate per altri scopi ma non sanziona il diverso utilizzo“.

Meloni: “App senza legge e garanzie costituzionali”

Oltretutto, fa giustamente notare la leader di Fratelli d’Italia,”Non c’è stata una gara pubblica, ma il problema è che i dati sulle condizioni sanitarie e gli spostamenti delle persone è il business più appetibile del mondo, per le case farmaceutiche. Senza una legge e delle garanzie costituzionali non si poteva fare, secondo me”.

Max