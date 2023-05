(Adnkronos) – In occasione dell’ottava edizione di “Impact, Implementation Science in Viral Infections”, l’appuntamento scientifico annuale in infettivologia in svolgimento a Roma (4 e 5 maggio) e promosso, tra gli altri, da Gsk, ha parlato Carlo Federico Perno, direttore di microbiologia e diagnostica di immunologia all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.