Impianti meccanici e idrico-sanitari: SteNi azienda leader del settore

Installazione e manutenzione di impianti tecnologici: questa la mission di STE.NI. Srl, azienda leader del settore in attiva da più di vent’anni. Non sorprende quindi che l’esperienza maturata sul campo le abbia permesso di acquisire skills utili all’installazione e alla manutenzione di svariati tipi di impianti tecnologici: meccanici, elettrici, speciali e idrici.

L’installazione di impianti tecnologici, in modo particolare meccanici e idrico-sanitari, rappresentano da sempre il core-business della società. Che grazie ad un elevato livello qualitativo ed in grado di ridurre i consumi energetici. Vediamo nello specifico come l’azienda opera per quanto riguarda gli impianti idrici.

Sono molteplici i servizi offerti in questo senso. L’installazione prevede infatti: impianti idrico-sanitari, impianti di trattamento dell’acqua, gruppi di pressurizzazione, impianti di scarico, Fosse biologiche e spurghi. Inoltre STE.NI. Srl opera la pulizia di tubature, oltre ad offrire riparazioni in caso di perdite acqua e fughe di gas.

STE.NI. Srl riesce quindi a lavorare sugli impianti idrici a tutto tondo, offrendo un servizio completo in tal senso. Oggi STE.NI. srl si posiziona infatti sul mercato come lo specialista nella gestione ed installazione di impianti tecnologici. Grazie all’ampiezza del proprio portafoglio di soluzioni, prodotti e servizi, all’integrazione verticale delle proprie professionalità e risorse umane, ed alla dotazione strumentale di cui dispone costituisce un punto di riferimento per la progettazione, installazione e manutenzione di soluzioni impiantistiche tecnologicamente avanzate.

Articolo sponsorizzato da Ste.Ni. s.r.l.