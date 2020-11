“Impossibile che Biden abbia avuto più voti di Obama nelle comunità nere”, Trump all’attacco

E’ da settimane – all’indomani delle elezioni – che non si concedeva ad un’intervista ma, nonostante il silenzio il ‘refrain è sempre lo stesso: “Le elezioni sono state truccate, sono state le elezioni più incasinate della storia”, tuona telefonicamente Donald Trump, in diretta tv con Maria Barriamo, di Fox News.

Trump: “Impossibile che Biden abbia avuto più voti di Obama nelle comunità nere”

Per l’ennesima volta, tirando in ballo di tutto (dai brogli, all’uso anomalo delle macchinette elettroniche, fino all’impossibilità per gli osservatori repubblicani di poter assistere sia allo spoglio, che al voto postale), il Tycoon ha rimarcato: “Abbiamo vinto facilmente. E’ impossibile che Joe Biden abbia avuto 80 milioni di voti. E’ impossibile che Biden abbia avuto più voti di Barack Obama nelle comunità nere”.

Trump: “Ho i migliori avvocati ma è difficile arrivare fino alla Corte Suprema”

Presunti brogli che però l’ex presidente Usa, per lo meno al momento, non è in grado dimostrare perché, spiega, “E’ difficile arrivare fino alla Corte Suprema. Ho i migliori avvocati, ma è molto difficile portare un caso davanti alla Corte Suprema”. Tuttavia, Trump promette che, se necessario, non esiterà ad impiegare “tutte le mie energie per dimostrare i brogli elettorali. Se lasciamo che accada – ha quindi ammonito prima di congedarsi – non avremo più un repubblicano eletto”.

Max