Imprese, Panseri (Google): “Coerenza alla base di corporate activism di successo”

(Adnkronos) – “Visto dal punto di vista delle aziende, il corporate activism è un modo per declinare i valori in cui l’azienda crede e trasmetterli utilizzando i servizi offerti. Esso è dunque fondamentale ma è altrettanto importante che sia coerente con la missione aziendale, che faccia parte integrante dei prodotti e dei servizi e che si rifletta anche all’interno dell’azienda”. Queste le parole di Simona Panseri, director Corporate communication and Public affairs Southern Europe di Google, a margine dell’evento organizzato da Icch a Milano con il quale sono stati presentati i risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano.

“Per questo motivo, le diverse attività che noi svolgiamo all’esterno – ha concluso Panseri – che siano nell’area dei diritti, della diversity, dell’inclusione, dell’accessibilità, della formazione o della sostenibilità, si riflettono anche all’interno dell’azienda. Facendo dialogare tra loro questi due aspetti, si garantisce coerenza”.