Imprese: sostegno da 9 miliardi di euro dalla Commissione europea, annuncia la Vestager

“Lo schema ‘ombrello’ consentirà aiuti alle imprese di tutte le dimensioni da parte delle Regioni, delle Province autonome, di altri enti territoriali e delle Camere di Commercio. Insieme ad altre misure, sosterrà le imprese italiane affinché continuino le loro attività in questo periodo difficile e preservino l’occupazione”.

La notizia che non ti aspetti. Ma non perché l’Ue non debba aiutarci anzi, quanto perché arriva a noi tramite le agenzie e non attraverso una fonte di governo. Forse perché si tratta di ‘soldi facili’ ed esentasse? E già perché della ‘pioggia di fuoco’ da 55 mld tanto decantata dal premier, entro il 30 giugno, attraverso l’erario ben 30 mld dovrebbero già ‘rientrare’.

L’uso del condizionale è d’obbligo perché, visti i tempi, abbiamo seri dubbi circa le disponibilità economiche degli italiani, abbastanza provati dalla crisi da lockdown.

Tornando a questo ‘aiutino from Bruxelles’, annunciato dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, la Commissione Europea ha deciso di approvare questi 9 mld a sostegno delle nostre imprese, a causa dei ‘disagi’ comportati dal Covid-19. Una misura, ha spiegato la Vestager, “in linea con il quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato”.

Max