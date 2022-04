Impressionante, il numero di perdite della Russia comunicato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine: ”19.500 i  soldati morti”

L’evidenza dei fatti, e le non poche ‘polemiche’ che stanno accompagnando questo cruento confitto in Ucraina, ci hanno insegnato una regola preziosa: in guerra la prima vittima è la verità.

Dunque, fermo restando la propaganda, spesso formidabile alleato delle opposte fazioni, siamo ovviamente costretti a doverci regolare su quel poco di ‘ufficiale’ che emerge dal campo di battaglia.

Che qualcosa sicuramente non sia andata come ‘si pensava’, tutti i generali licenziati in blocco da Putin

Ora, premessa l’indiscutibile supremazia – se non atro numerica – delle truppe russe, c’è però da sottolineare l’immane resistenza dell’esercito di Kiev che, debitamente ‘armato dall’Occidente, ha dimostrato di non essere quella ‘passeggiata’ che inizialmente le milizie di Mosca pensavano di poter fare. E a riprova – per certi versi – del fallimento dell’iniziale campagna di guerra russa, a parte le innumerevoli carcasse fumanti di centinaia di mezzi cingolati con la stella rossa rinvenuti in tutta l’Ucraina, da segnalare il ‘licenziamento’ in blocco con il quale lo stesso Putin ha anzitempo ‘pensionato’ numerosi generali.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine annuncia che le truppe di Mosca hanno registrato qualcosa come 19.500 morti

Dunque, stando a quanto comunicato stamane attraverso Fb dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, dal primo giorno dell’invasione, ad oggi la Russia avrebbe registrato qualcosa come ben 19.500 soldati morti. Lo ribadiamo si tratta di cifre e dati che purtroppo non è assolutamente possibile verificare.

Impressionante, stando ai dati ucraini, il numero di mezzi e sistemi bellici persi ad oggi dai russi nel conflitto

Nello specifico, recita il bollettino, le truppe di mosca avrebbero inoltre perso qualcosa come 154 aerei, 137 elicotteri, 1.387 autoveicoli, 7 unità navali, 725 carri armati, 1.923 mezzi corazzati, 347 sistemi d’artiglieria, 111 lanciarazzi multipli, 55 sistemi di difesa antiaerea. Inoltre avrebbero perso anche 76 cisterne di carburante e 112 droni. Perdite che, se confermate, significano miliardi di dollari inceneriti…

Max