Impugna l’ascia e tenta di distruggere l’auto, ecco dove

Ha impugnato una grossa ascia e l’ha usata per distruggere una auto in sosta sulla pubblica via. Sembra appena perchè l’auto era parcheggiata davanti al portoncino della sua abitazione.

E’ accaduto domenica mattina a Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio. A creare il panico un cittadino italiano di 63 anni, poi denunciato dal proprietario della macchina.

I fatti sono accaduti poco dopo le 13:30 di domenica 10 aprile in via Nicola Ricciotti, provincia nord est della Capitale. A quanto pare il proprietario dell’abitazione è uscito in strada armato di un’ascia, per poi prendersela con una Peugeot parcheggiata a cui ha danneggiato vetri e carrozzeria utilizzando l’attrezzo da lavoro.

A sporgere denuncia in commissariato è stato poi il proprietario della vettura. In casa del 63enne sono quindi arrivate le volanti e gli agenti del commissariato San Basilio. Sequestrata l’ascia, l’uomo è stato denunciato per danneggiamento.