In Argentina è stato legalizzato l’aborto

Storica decisione in Argentina: l’aborto è stato legalizzato. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, ha ottenuto il via libera del Senato con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto dopo una seduta di dodici ore e un dibattito nel Paese lungo quindici anni. Il provvedimento, fortemente sostenuto dal presidente Alberto Fernandéz, permette l’interruzione di gravidanza fino alla 14esima settimana di gestazione. Fino ad oggi l’aborto era legale solo in tre Paesi dell’America Latina: Uruguay dal 2012, Guyana dal 1995 e Cuba dal 1965, più Città del Messico e Oaxaca (Stato meridionale del Messico). Negli altri Paesi l’aborto è consentito solo in determinate circostanze: stupro e rischio di morte della madre. In due Stati, Salvador e Repubblica Dominicana, è vietato del tutto.

Mario Bonito