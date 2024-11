In arrivo 300mila euro per la frana sulla Braccianese Claudia

ALLUMIERE – Ottimo riscontro per l’incontro che si è svolto ad Allumiere e che é stato promosso dal circolo collinare del Partito Democratico, durante il quale si è discusso sul tema: “Fare rete con le istituzioni del territorio”. La consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia ha annunciato l’arrivo di 300mila euro per la frana sulla Braccianese Claudia (lavori previsti per giugno 2025), lavori finalizzati alla riqualificazione della pavimentazione stradale della frazione di La Bianca. L’incontro ha avuto luogo presso il Centro Anziani ad Allumiere. Ospiti d’onore sono stati la consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia (delegata alla viabilità) e Emiliano Minnucci (componente Direzione PD Lazio). Ad aprire l’incontro è stato il segretario del PD di Allumiere Aldo Frezza; a fare da moderatrice Brunella Franceschini (segreteria PD provincia di Roma). Sono stati presenti i rappresentanti dei vari circoli del Partito Democratico del Litorale nord. “Ringraziamo la consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia, delegata alla viabilità, per essere intervenuta al nostro incontro. Dopo alcuni mesi di dialogo, che la consigliera comunale Nicol Frezza ha personalmente seguito, la ringraziamo per averci portato oggi buone notizie”. Per quanto riguarda la frana sulla Braccianese Claudia, ci ha comunicato che sono stati previsti 300mila euro da Città Metropolitana che verranno inseriti all’interno del prossimo bilancio e i lavori partiranno, però, non prima di giugno 2025. “L’altro importante intervento – spiefano dal PD di Allumiere – sottoposto all’attenzione della Consigliera, è stata la frana di via Antonietta Klitsche: anche qui avremo risposte nei prossimi giorni”. Il prossimo intervento di Città Metropolitana è previsto per la frazione La Bianca e riguarderà i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti con sostituzione di barriere metalliche e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. “Grazie anche ad Emiliano Minnucci sempre vicino alla comunità di Allumiere e grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo pomeriggio di confronto – concludono dal PD – per qualsiasi istanza, problematica o suggerimento i consiglieri Fracassa e Frezza sono sempre a disposizione dei cittadini”. © RIPRODUZIONE RISERVATA