In arrivo la sitcom ‘Casa Totti’

Già un paio di anni fa, quando era soltanto un’idea buttata lì, qualcuno scomodò il paragone con la ‘Casa Vianello‘ di Sandra e Raimondo. Ma ora ‘Casa Totti‘, rivela questa settimana il settimanale ‘Chi‘, è una realtà. A quanto si apprende già da qualche giorno sarebbero iniziate in gran segreto – ma evidentemente non troppo – le riprese. La sitcom, che seguirà Ilary e Francesco nel loro quotidiano amplificandole l’indole romana, non risparmierebbe nessun avvenimento interno alla famiglia. Per esempio, scrive ‘Chi’, nei giorni scorsi le telecamere della troupe avrebbero presenziato anche al matrimonio della sorella di Ilary. Qui, come hanno poi riportato anche diversi quotidiani, il parroco che celebrava la cerimonia, nel corso dell’omelia avrebbe coinvolto con delle domande l’ex capitano giallorosso, il quale istintivamente avrebbe risposto: “Ma che semo su ‘Scherzi a parte?’“.

Ovviamente, come ogni sitcom che si rispetti, intorno ai due protagonisti, e alle vicende dei loro familiari, ruoteranno anche amici famosi della coppia. Ad esempio, già nella prima puntata fanno la loro comparsa l’ex collega ‘Jena’ della Blasi, Teo Mammucari, ed Emma Marrone, idolo dei figli di Ilary e Francesco.

Al momento non ci è dato di sapere quando avremo modo di vedere la prima serie e, soprattutto, dove. Anche se, con molta probabilità (vista la ‘militanza’ della Blasi), dovrebbe trattarsi con molta probabilità di Cologno Monzese.

Max